Ce pèlerinage est une initiative du comte de Löwenstein. Il s’agit d’un remerciement à Notre-Dame pour avoir fait disparaître du comté (qui allait de Rochefort à Dinant), les fléaux présents dans la région: peste et autres maladies dont celle de l’épouse du comte. La légende évoque aussi d’autres miracles.

Une vierge dans un chêne

En1609, un batelier de Dinant commande du bois au seigneur de Celles, qui requiert Gilles de Wanlin, charpentier de Foy. Ce dernier va dans la forêt. Il coupe un chêne et il découvre, à l’intérieur du tronc, une "statue de la Vierge". Celle-ci va déplacer les foules. En 1626 naît un premier pèlerinage vers Foy. Trois ans plus tôt, l’église y avait été construite. L’édifice fête donc son 400e anniversaire cette année !

Ce lundi 29 mai, le pèlerinage septennal verra arriver à Foy, venant de Rochefort, des hommes en uniformes et en armes. Ils auront parcouru 54 km de routes campagnardes, de nuit. En passant par Frandeux et Chevetogne, en saluant plusieurs chapelles, fresques et potales dédiées à la Vierge de Foy. Davantage qu’un pélerinage, c’est un défi !

Une confrérie est aussi née et constituée en ASBL. Elle organise les pèlerinages en armes et les pèlerinages civils, s’occupe des costumes et accessoires, de la logistique, pérennise cette tradition et veille à la sécurité. Elle entretient aussi le patrimoine: bannières, fanions, écus, chapelles, etc...

Elle reçoit l’aide de la Commune, des doyens de Rochefort et de Dinant, de bénévoles mais aussi de 700 familles qui cotisent en suivant leurs possibilités. À Rochefort, être soldat de Foy reste un honneur.

Un régiment

Les soldats de Foy en costumes du temps comtal sont constitués de trois compagnies de fantassins, soit environ 60 personnes, 32 cavaliers, une vingtaine d’ados transformés en gonfaloniers, 11 pages, le comte de Löwenstein et sa cour à cheval, les canonniers munis d’un très beau canon (qui ne se gênent pas, habituellement, pour tirer quelques salves, à Foy) la fanfare militaire et l’intendance, soit environ 150 soldats en costumes et armes. Des femmes sont aussi présentes en costumes de soldats. Elles accompagnent, généralement, la Vierge.

Le programme du dimanche

Rassemblement à 23h30 des soldats de Foy au château comtal et à minuit, démarrage du cortège et traversée de Rochefort. Bénédiction des pèlerins en civil qui attendent à l’église et vont accompagner le cortège.

Premier arrêt devant la chapelle de Foy, à la sortie de Rochefort et départ dans la nuit.

Le programme du lundi

Vers 7h30, arrivée des soldats de Foy à l’entrée du village. Petit arrêt pour se sustenter. puis le cortège se reforme et emmène la Vierge de Foy jusqu’à l’église.

À 8h30, célébration eucharistique haute en couleurs dans l’église de Foy.

À 10h15, salut à la Vierge et départ vers Chevetogne où le cortège se regroupe près de l’église et reprise du chemin vers Rochefort..