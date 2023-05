Éghezée: 3 millions€ pour l'extension du centre sportif

Avec la baisse annoncée des subsides d’Infrasports (de 75 à 55%), il est grand temps de l’avis de l’échevin des Sports Luc Absil de rentrer le dossier, tout en sachant que celui-ci devra sans doute subir encore quelques modifications.

Depuis l’évocation du dossier, l’extension de 40 m sur 24 a fait du chemin. Confiée au bureau d’architecture NOVé basé à Beauraing, elle sera dédiée essentiellement au club de gym (ses 420 affiliés et son taux d’occupation de 34%), ainsi qu’aux arts martiaux. Elle voit ses plans s’affiner.

Comme le confie l’échevin, "on a répondu à un appel à projets de la Région pour la rénovation énergétique, mais Éghezée n’a pas été retenu". Le collège a dès lors décidé d’aborder, dans son ensemble, le volet énergétique de la totalité des bâtiments anciens et nouveaux mais aussi l’apport d’un parking de 120 places, l’ancien étant partiellement couvert par le nouveau bâtiment. Dont coût total: un peu plus de 3 millions € (TVAC) dont une part seulement bénéficie de subsides. Soit le double de ce qui était initialement envisagé.

120 places de parking

En ce qui concerne l’extension, outre l’aménagement de deux dojos (en sous-sol) et de quatre vestiaires pour les arts martiaux, de la grande salle de gym uniquement réservée à cette pratique (tant pour le club que les écoles) et de vestiaires à l’étage, on note le remplacement des vieilles chaudières à mazout par de nouvelles au gaz.

Le choix des matériaux s’inscrit dans une optique durable. Quant au parking, il devrait – selon sa configuration – permettre une certaine fluidité pour les usagers.

On en est à la 4e mouture de l’avant-projet. Mais d’ores et déjà, on sait que certains points seront encore à étudier. On songe à l’éclairage du parking mais aussi aux bornes électriques pour les véhicules.

Trop cher, pour la minorité

Du côté de la minorité IC, le conseiller Frédéric Rouxhet met dans la balance le pour et le contre. Parmi les points positifs, on note "l’agrandissement, une bonne chose, la concertation avec les acteurs/utilisateurs des lieux et la restructuration de l’accueil." Moins positif: l’augmentation du prix: de 1,5 million à plus de 3,2 millions. Le groupe IC s’est abstenu.

Quant au PS, favorable dès le départ à une décentralisation (au vu d’un centre parfois bien engorgé par les véhicules), il a maintenu son vote négatif.