Assises de Namur : Mathieu Wattier reconnu coupable de tentative de meurtre et de meurtre sur son grand-père, Mathieu Deneyer

Jeudi, l’avocat général Kerkhofs avait demandé aux jurés de reconnaître Mathieu Wattier coupable de tentative de meurtre et de meurtre sur son grand-père, Mathieu Deneyer.

Me Mayence avait pour sa part réclamé l’acquittement de celui-ci, évoquant la contrainte irrésistible comme cause de justification du meurtre et estimant que la charge de tentative d’homicide n’est pas établie.