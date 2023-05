Une condamnation qui survient alors que le prévenu contestait les faits. “J’avais passé la soirée au casino où j’ai gagné 800€. J’ai fêté cela. Sur le retour, j’ai donné mes vêtements à un sdf. Quand je suis rentré chez moi, ma mère m’a dit que j’allais finir comme lui. Je n’ai pas apprécié sa remarque, je suis monté dans ma chambre et j’ai frappé dans un miroir”, expliquait l’intéressé devant le tribunal. Aux policiers intervenus ce soir-là, ses parents ont tout de même expliqué avoir reçu des coups et avoir été la cible de jets d’objets.

Le parquet de Namur le poursuivait également pour des faits de harcèlement. À 23 ans, ce jeune homme passe ses journées à fumer “de la beuh et du shit et boire du Jack” et, selon le ministère public, entretient un climat de terreur chez lui. “Son attitude nuit à sa famille”. La prévention de harcèlement a également été déclarée établie.

Parmi les conditions imposées au Dinantais dans le cadre du jugement : celles de se trouver un autre domicile, s’abstenir de consommer alcool et autres produits stupéfiants et en attester par des prises de sang et/ou tests urinaires, ne plus fréquenter de consommateurs, suivre un traitement médical pour l’aider dans l’arrêt de ses consommations et chercher un emploi.