Gesves: les organisateurs de la Fête de Mai cherchent du sang neuf

"Chaque année, des œuvres sont choisies par un jury d’habitants de Gesves et de professionnels de l’art sur base d’un appel à projets. Tout au long des vingt éditions (deux ont été annulées à cause de Covid), on a reçu des artistes de 23 pays", indique avec fierté Greta Debois, présidente de l’ASBL.

Rendez-vous le 29 juin

Mais aujourd’hui, l’équipe est vieillissante et a frappé fort en décidant de ne pas organiser de Fête de Mai cette année. "Si on ne fait pas ça, ça peut durer encore dix ans comme ça… Certains sont là depuis le début et ça devient difficile, déplore Philippe Ghesquière, de Vagabond’Art. Les administrateurs arrivent en fin de mandat. On recherche donc des forces vives pour continuer dans la même lignée et s’impliquer comme membres ou administrateurs de l’ASBL."

Car la Fête de Mai, c’est une sacrée organisation ! "Ça dure une dizaine de jours pendant lesquels de nombreux artistes sont accueillis par des familles gesvoises, poursuit Philippe Ghesquière. Ils réalisent leur œuvre sur plusieurs jours et en parallèle, une série de moments conviviaux sont organisés: repas, concerts, conférences, débats, séances de cinéma, représentations de théâtre…"

C’est en organisant l‘édition 2022 que l’équipe s’est vraiment rendu compte qu’il fallait peut-être passer le flambeau. "Cette édition post-Covid nous a demandé beaucoup d’énergie. Nous n’étions pas assez nombreux pour l’organisation qui demande une implication assez importante, estime Greta Debois. Il faut sillonner la région à la recherche de sentiers adéquats, dénicher les lieux où les œuvres s’installeront, trouver des habitants qui acceptent de loger les artistes, préparer les activités, les repas, etc."

Le budget pour organiser une édition avoisine les 45 000 € dont une bonne partie est prise en charge par la commune. À cet indéfectible soutien financier, il faut désormais un renouveau pour assurer le soutien logistique et organisationnel. "Ce serait dommage de devoir tout arrêter car c’est un très chouette événement qui permet de faire venir la culture en milieu rural pour des personnes qui n’y ont pas forcément accès, signale Greta Debois. Il offre un pôle d’intérêt aux visiteurs et aux randonneurs, il valorise le patrimoine rural dont des sites oubliés, et il apporte une convivialité lors des soirées culturelles organisées durant la dizaine de jours."

Vagabond’Art organise une assemblée générale le 29 juin à 19h30 à la Maison de la laïcité de Gesves où les personnes motivées (et pas seulement de Gesves) pourront se faire connaître. "La survie du projet dépend de vous !", insistent les administrateurs.

AG du 29 juin: chaussée de Gramptinne 118, Gesves. Infos: vagabondartASBL@gmail.com.

Plus de 120 oeuvres dans la nature

Depuis les débuts de la Fête de Mai, plus de 120 œuvres ont été réalisées dans les bois, les vallées, les carrières ou en bordure de ruisseaux. «Dans le cahier des charges, on demande aux artistes une durabilité de leurs œuvres de trois à quatre ans, indique la présidente de l’ASBL, Greta Debois. Certaines se désintègrent au fil du temps en fonction des aléas climatiques et d’autres résistent plus longtemps. Une cinquantaine est encore visible actuellement.»

Dans le land art, l’artiste crée une synergie entre l’œuvre et la nature (en investissant le paysage de manière respectueuse) et ensuite, le sort de son œuvre est laissé à la nature.

Durant les vingt éditions de l’événement, quinze circuits totalisant plus de 130 km de sentiers ouverts aux amoureux de la nature et de l’art ont été créés. Ces différentes promenades sont reprises sur une carte touristique disponible sur le site internet de la Fête de Mai.

On y retrouve également un catalogue reprenant, photos à l’appui, l’ensemble des œuvres réalisées depuis 2001 qui ont émerveillé, interpellé ou amusé ceux et celles qui ont pris le temps et le plaisir de les contempler.

Site internet : lafetedemai.org.