Dinant : un homme accuse son voisin de l’avoir frappé avec une bouteille en verre

L’agresseur en question, un Bruxellois d’origine qui s’est installé à Dinant en 2011 dans le but de faire une croix sur sa carrière de délinquant, a comparu ce jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant. Ce dernier, contre qui six mois ont été requis, conteste être l’auteur des faits. “Je buvais une canette de bière devant chez moi lorsque mon voisin a commencé à m’insulter. Avec le passé que j’ai, j’ai fait abstraction et je suis rentré chez moi. Dix minutes plus tard, quelqu’un a frappé à ma porte en disant “police”. J’ai ouvert, c’était mon voisin. Il a voulu bloquer la porte pour s’introduire dans mon domicile. Je l’ai repoussé avec mon avant-bras. À ce moment-là, il n’avait pas toutes les blessures constatées. Qu’a-t-il fait entre ce moment et l’arrivée de la police ? Je n’en sais rien”, explique le prévenu qui décrit son voisin comme un “fouteur de merde”.

Déjà une altercation la veille

Les policiers ont recueilli le témoignage de deux riverains qui ont souhaité rester anonymes. L’un d’eux dit avoir entendu des bruits de verre et vu la victime au sol et le prévenu rentrer chez lui. Le second dit par contre avoir vu l’agresseur partir à pied vers Dinant.

Du côté de la défense, on rappelle que le jour des faits, la victime avait bu 4l de bière et pris un rail de cocaïne et un autre d’amphétamines. “Sur place, on a retrouvé de petits morceaux de verres éparpillés mais pas de tesson ni de goulot”, précise Me Hyat, conseil du prévenu. “La victime déclare par ailleurs avoir déjà eu une altercation avec mon client la veille des faits et dans ce cadre, être tombée au sol. Suite à cette chute, elle a eu des points de suture à la paupière, un œil au beurre noire et des plaies au crâne”, poursuit l’avocat qui plaide l’acquittement au bénéfice du doute. Jugement le 22 juin.