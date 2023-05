Conseil communal de Gesves : près d’un million pour le hall omnisports

L’auteur de projet pour le hall omnisports est l’atelier d’architecture et d’urbanisme l’Equerre, d’Alleur. Le montant du marché est estimé à 999.812€. Une subvention d’un maximum de 695.786€ est prévue.

Des travaux d’entretien sont envisagés pour un montant estimé à 213.429€. Le conseiller GEM, Simon Lacroix, signale que la voirie se détériore et que l’entretien annuel réalisé coûte plus ou moins 150 000 €. Il constate qu’il n’y a pas eu d’investissement en 2022. On devrait donc, dans ce type de calcul, investir pour quelque 300.000€. Pour lui, il y a donc un déficit d’investissement. Il se demande aussi pourquoi on prévoit un marché public pour la signalisation et le marquage rue petite Gesves, alors que les ouvriers ont le matériel et pourraient le faire rapidement.

L’échevin des travaux, Benoît Debatty, et le bourgmestre, Martin Van Audenrode, expliquent pourquoi rien n’a été fait en 2012,. "On fait ce qu’on peut avec l’argent qu’on a et on ne s’engage pas non plus à tout réaliser". De plus, il est clair que si les ouvriers ont le temps de faire le travail, ils le feront.

Les priorités

Dans le cadre du plan d’investissement communal, des travaux vont être réalisés rue de Strud pour un montant estimé à 738.627€, avec l’INASEP comme auteur de projet. Ils seront subsidiés à hauteur de quelque 66%. La Commune contractera un emprunt pour le reste. Cet emprunt pourrait toutefois être compensé, du moins partiellement par un subside espéré du fonds des calamités.

Simon Lacroix se demande combien de projets pourront être entrepris sur les 19 retenus, alors que pour ce premier dossier, l’enveloppe est déjà bien entamée. Pour les parties cyclables, par rapport aux estimations de départ, on passe de 19.300 à 107.841€, s’étonne le conseiller de l’opposition.

L’échevin Debatty rappelle que la priorité a été donnée à la rue de Strud. "Pour le reste, on décidera après avoir reçu les estimations du coût des autres dossiers." Quand on fait des travaux de voirie, on fait aussi des travaux cyclables, car ils sont mieux subsidiés, précise l’échevine Écolo Cécile Barbeaux.

La dotation à la zone de secours NAGE reste inchangée à 259.644€, celle de la zone de police des Arches est de 659.696€, soit une augmentation de 109.949€. Le bourgmestre a, une fois de plus, fustigé l’État fédéral qui, concernant les interventions dans ces services, ne remplit pas ses obligations.

Le conseil a aussi approuvé une motion déposée par le groupe GEM relative au soutien à l’apiculture et à la lutte contre le frelon asiatique. Un agent communal participera à la formation sur les techniques de neutralisation des nids de frelons. La population en sera informée.