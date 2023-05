Ciney: un piéton percuté par un train au passage à niveau de Leignon

Les circonstances de ce drame sont encore inconnues. Suicide ou accident? En pareil cas, le trafic est interrompu pendant plusieurs heures, le temps de procéder aux devoirs d’enquête, à commencer par le plus élémentaire et le plus délicat: l’identification de la victime.

La zone de secours Dinaphi a dépêché sur place une ambulance et une autopompe, sous les ordres du lieutenant Bouvé.

Infrabel s’est chargé de distribuer de l’eau aux voyageurs, dont le voyage s’est brutalement arrêté, et qui a dû prendre son mal en patience, dans l’attente de pouvoir monter dans un bus.

La SNCB a en effet mis en place une navette de bus temporaire entre les gares de Ciney et Marloie.