Grottes de Han: les trajets du tram et du safari car à l’enquête publique

Brigitte Malou ajoute que ces deux modifications ne changeront en rien le trajet actuel de visiteurs pour rejoindre l’entrée du parc. "Ils convergent tous vers la plaine du Dry Hamptay puisque nous n’utilisons plus la billetterie du centre du village et que tous les départs sont concentrés en ce lieu depuis la crise sanitaire. Ces changements nous faciliteront la vie et nous éviteront un trajet devenu inutile du tram entre le village, à côté de notre ancienne billetterie, et le départ depuis la plaine."

Une demande qui en appelle une autre

L’administratrice déléguée du Domaine des grottes de Han ne le cache pas: cette demande est en fait la première phase d’un projet plus large. "Notre projet global a été refusé en 2021. Il était justement question de cette nouvelle boucle mais aussi de la création d’un nouveau bâtiment pour accueillir la billetterie, un restaurant, une boutique et des bureaux. Nous avons donc décidé de scinder la demande en fonction des priorités. L’urgence, c’est d’obtenir l’autorisation pour le tram et les safari cars. Nous espérons ensuite rapidement obtenir celle concernant la construction du nouveau bâtiment sur la plaine."

Cette seconde demande de permis devrait être déposée dans les prochaines semaines. "Le bâtiment sera moins imposant puisqu’il sera composé d’un rez-de-chaussée et d’un étage (NDLR: contre deux). Nous souhaitons le construire dans la prolongation du bâti de la ferme, toujours sur la plaine du Dry Hamptay. Nous avons également analysé la situation hydraulique du lieu pour prouver que l’emprise au sol du nouveau bâtiment n’aura aucune répercussion sur le flux des eaux vers le village."

Enfin, concernant le parking supplémentaire qui faisait partie de la précédente demande de permis, il est mis au frigo. "Car la Ville envisage d’agrandir celui derrière l’église. C’est, pour nous, un projet prioritaire dans la mesure où, encore aujourd’hui, trop de visiteurs tentent de se garer dans la rue des Grottes." Ce qui pose des problèmes en termes de mobilité de tranquillité aux riverains.