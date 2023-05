L’événement transparait dans le compte 2022 qui a été présenté aux conseillers communaux par le directeur financier Pierre Demanet. Celui-ci a résumé l’exercice du compte comme atypique, à fort taux d’inflation dont l’impact a été totalement gommé par… les recettes de vente de bois. Pour lui, il n’y a aucune tendance à en tirer.

Dans son malheur, la Commune a profité de ventes de bois qui peuvent être qualifiées d’exceptionnelles. On parle d’un triplement par rapport à 2021.

Pour les responsables communaux, si Beauraing a pu compter sur des ventes de bois liées au passage de la tornade, elle a dû faire face à des dépenses tout aussi exceptionnelles. Il y a eu des charges supplémentaires liées au travail du personnel pour gommer les traces du passage. Il y a eu également un impact sur la facture des déchets. On n’a pas pu procéder au tri et cela a pesé sur les charges.

Une dette moins lourde

Sortant de l’effet tornade, le bourgmestre Marc Lejeune pointe la charge de la dette. Malgré des investissements, celle-ci est moins lourde. Élément supplémentaire qui montre une bonne santé: la Commune augmente ses réserves. Des provisions sont constituées pour parer aux difficultés qui pourraient se présenter à l’avenir.

L’échevin Pierre Dury évoque une facette de l’année 2022 qui n’est pas négligeable. Il y a augmentation de la masse salariale et des frais de fonctionnement. Ces deux points ont un impact non négligeable, pourtant les comptes se portent bien. Il y a boni à l’exercice ordinaire et à l’exercice extraordinaire.

Beauraing tributaire des forêts

Du côté de l’opposition, on s’interroge. S’il y a effectivement une diminution des ventes de bois, comment la commune va-t-elle agir ? À cette réponse, le bourgmestre indique qu’il y aura toujours des ventes de bois. Le DNF a mis en place un plan visant le rajeunissement des forêts. Autre élément qui a son importance: la Commune est dans une phase de croissance. Sans toutefois plonger dans un optimiste béat, car les exercices qui se succèdent sont compliqués.

La suite logique du compte est la modification budgétaire 2023. Des adaptations touchent l’exercice extraordinaire. En chiffres, la modification présente un boni global de 36 549,85€ et est à l’équilibre à hauteur de 8 664 911,44€.

Des plaquettes pour les enfants nés en 2021 et 2022

Si la tornade a couché des arbres, la Commune répond par de nouvelles plantations. Elle compte mettre en place une action qui permettra aux familles de ne pas oublier l’événement. Celle-ci s’adresse aux familles qui ont eu un enfant en 2021 et 2022. Des plaquettes reprenant les noms des nouveaux beaurinois seront placées sur les plants mis en terre au Castel

Ce n’est pas la seule action symbolique mise en place par Beauraing en faveur de la nature. Des étudiants et de jeunes adultes seront engagés pour effectuer lesdites plantations.