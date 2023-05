En un mot comme en cent, on peut s’attendre à des moments particulièrement festifs autour d’un bon verre de bière. Mais pas n’importe quelle bière puisque, et c’est le but du jeu, il sera proposé pas moins de 60 bières spéciales.

Elles seront fruitées comme la Lindemans Tarot d’or et ses fruits exotiques ou la Betsy kriek venue en droite ligne de Bredene. Il y en aura des brunes (Douce Vertus, Bon Homme, Forêt Noire,…) des houblonnées à souhait (Elvis Juice, Jagged Edge,…) et, bien entendu, la sélection du Brass’Heure. Une catégorie spéciale est prévue avec la Tandem, la Bicyclette, l’Enfant Terrible, la Lucie ou encore la Poivrote. Il faudra aussi compter avec la sélection du "Slot’Heure" dont les plus connues Poiluchette, la Charlemagne de la brasserie de Silenrieux ou la Bootje et la Furetoise.

Il y en aura véritablement pour tous les goûts. Et si jamais cela ne suffit pas à votre bonheur, il sera toujours possible de se rabattre sur la Jupiler, la Maes et, pourquoi pas, le café, l’eau et le coca.