Appel aux artistes d'Assesse pour une expo... en Champagne

Il s’agit de deux jours de festivités dans le village et diverses animations sont au programme comme un bar à champagne, une collection de capsules, un spectacle pour enfants, des orchestres et des groupes, une exposition d’artistes peintres, des voitures anciennes, une course de tonneaux ou encore un défilé costumé. Un diner dansant est prévu le samedi soir et un autre repas paëlla, le dimanche midi. La fanfare Sainte-Cécile d’Assesse sera également présente.