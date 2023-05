Remplacement des couches supérieures du revêtement de la route de la Basse Sambre entre Moignelée et Jemeppe-sur-Sambre dès ce mardi

La section entre le giratoire de Moignelée et l’échangeur avec la N98 (près de 5km) sera concernée par le chantier qui débutera ce mardi jusqu’au 2 juin. Seule la circulation en direction de Charleroi sera possible sur une seule voie, avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h. Pour les usagers en provenance de Charleroi et se dirigeant vers Namur, une déviation sera mise en place via la N568 (Farciennes), puis la N29 (Fleurus) puis l’E42/15 jusqu’à la sortie Sambreville pour reprendre la N98.

La deuxième phase commencera le 5 juin jusqu’à la fin du mois du mois de juin et concernera la portion entre l’échangeur N90-N98 et le carrefour N90-rue du Bois (soit sur 3 km). Les modalités pratiques de cette phase seront précisées en temps voulu.

La seconde phase des travaux. ©D.R

“Il est à noter que la voie de gauche actuellement soustraite pour des raisons de sécurité dans les deux sens sur une partie de la zone en travaux ne sera pas inclue dans ces réparations de revêtement”, indique la Sofico qui rappelle que l’exécution de ces chantiers est tributaire de conditions météorologiques adéquates.

Le budget total de ces travaux financés par la Sofico est estimé à 600 000€ HTVA. C’est la société Eurovia qui a été désignée par marché public pour leur exécution.