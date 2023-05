Gembloux : Le Quartier Enée prêt à accueillir ses premiers visiteurs dès mercredi (VIDEO)

En même temps que les chalands franchiront le seuil de l’une des sept enseignes accessibles, c’est toute une page de l’histoire de Gembloux qui se tournera. En effet, le projet porté par Mitiska Reim, a permis de réhabiliter les 9 hectares de l’ancienne friche industrielle sur laquelle étaient installés les Meubles Socquet depuis des décennies. Dans le même temps, le projet a mis un terme au morcellement et au développement incohérent auquel était jusqu’alors sujette la zone.

Comme le souligne Bram Thomas, responsable du projet pour Mitiska Reim, l’ambition était d’offrir une nouvelle porte d’entrée à Gembloux. Du point de vue architectural, l’ensemble se veut sobre, avec des vues aérées entre les différents bâtiments. Les constructions en béton ont été pensées pour être extrêmement modulables. En façade, elles sont garnies d’un auvent dont la couleur blanche est un clin d’œil à la ferme d’Enée qui fait face à ce nouveau quartier.

Non-concurrence avec le centre-ville

Au total, le Quartier Enée compte 11 enseignes. Côté Horeca, un McDonalds a vocation à générer un contrôle social sur le site entre 07 et 23 heures. Au niveau commercial, on retrouve Aveve, Jysk, La Foir’Fouille, Lidl, Vanden Borre, Vanden Borre Kitchen et Maxi Zoo, qui ouvrira prochainement. En ce qui concerne la zone de loisirs, celle-ci accueille Offside (football indoor), Mi12 (jeux d’arcade, laser game, etc.) et Kojump (parc à trampolines). Le premier ouvrira dans les prochaines semaines, les deux autres après l’été.

Selon Bram Thomas, cette mixité commerciale vient combler des manques dans l’offre gembloutoise, tout en veillant à ne pas pénaliser le centre-ville. "Nous avons pris des engagements, rappelle-t-il. D’abord, aucune surface commerciale n’est inférieure à 500 m2 net ; ensuite, il ne peut y avoir au maximum que deux surfaces commerciales d’une surface brute de 750 m². Enfin, il n’y aura pas d’équipement à la personne." Par ailleurs, le promoteur s’est engagé à installer une signalétique renvoyant vers le centre-ville et à développer des activités avec l’association des commerçants.

Le volet loisirs permet quant à lui de distinguer le complexe d’autres ensembles du genre et ainsi agrandir la zone de chalandise.

Biodiversité

Il faut enfin relever que le projet Quartier Enée est marqué par une volonté affichée d’agir en faveur de la biodiversité. Le développement et la gestion des zones humides, bassins d’orages et autres espaces végétalisés ont ainsi été confiés à Natagora. On pointera également la création d’une grotte à chauves-souris.

Les immeubles sont chauffés par des pompes à chaleur et éclairés par des LED alimentés en énergie par quelque 1 300 panneaux solaires qui seront posés prochainement. Par ailleurs, certains bâtiments ont été pourvus de toitures végétales qui contribueront à la sauvegarde du criquet à ailes bleues. Le site jouit également d’une connexion directe au RAVeL afin de favoriser la mobilité douce.