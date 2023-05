Fraire: un régal musical pour les oreilles averties

Les mélomanes n’ont rien perdu à attendre tant le répertoire proposé était de haut vol. "Nous avons remis au programme la Marche Slave de Tchaikowsky, ce qui a certainement fait plaisir à notre ancien chef Amour Matagne. Il nous a d’ailleurs rejoints à l’alto. Il l’avait lui-même dirigée lorsqu’il était à la tête de l’harmonie", déclare Damien Bernard. "Nous apprécions aussi proposer des musiques de films telles que la suite symphonique de Jurassic World ou encore un medley sur le thème d’Aladin."

Parmi les grosses pièces figurant encore au programme, on n’omettra pas d’épingler le Fantôme de l’Opéra de Weber. Pour satisfaire les amateurs, une marche allemande, à grands effets, figurait aussi à l’affiche. En parlant de marches, l’Harmonie frairoise se prépare à participer à la grande procession et marche militaire en l’honneur de Sainte-Rolende, ces dimanche et lundi de Pentecôte, à Gerpinnes. Elle y accompagnera, comme à son habitude, la compagnie des Flaches.

Le samedi 10 juin, à 20 h, le public est invité à participer à son traditionnel concert de marches qui se déroulera à la salle communale de Fraire. Infos et réservations: Fernande Matagne au 0473/515 214.

Harmonie des jeunes

Pour la huitième saison, c’est l’harmonie des jeunes qui a ouvert ce concert de printemps. Elle est placée sous la direction du dynamique Georges Albrecq. Les répétitions se déroulent, chaque samedi soir, au local de l’harmonie situé au sous-sol de l’école communale à la rue des Violettes. Cet orchestre constitue la relève de l’harmonie.

"Nous allons présenter un morceau de rap, du funk ainsi qu’un morceau à consonance moyenâgeuse", explique Georges Albrecq. Déjà accros aux marches, les jeunes de l’harmonie ont interprété les Chasseurs Ardennais d’André Wilmet et Les Vrais Amis d’Oscar Filsfils.

"La première marche était un défi car elle n’est pas simple d’un point de vue technique. La seconde symbolise le fait que nous sommes avant tout des amis et elle met à l’honneur un compositeur que j’apprécie, à savoir Oscar Filsfils qui était originaire de la région cinacienne", poursuit-il avant de prendre place au poste de direction.

Au niveau agenda, l’harmonie participera, cette année, aux "Celtic Days" de Thy-le-Château, les 1er et 2 septembre. Elle organisera son souper oberbayern le 30 septembre, son "raclos" en musique les 14 et 15 octobre et sa fête de Sainte-Cécile le dimanche 19 novembre.