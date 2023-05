Eole-lien souhaite une seconde éolienne citoyenne à Temploux

Le projet est porté par Eole-Lien, une coopérative locale fondée il y a 10 ans. Cette dernière exploite déjà une éolienne citoyenne de 150 mètres de haut à quelques pas de là. C’est d’ailleurs fort de cette première expérience qu’Eole-Lien entend réinvestir. Cette fois, elle voit même plus grand avec une éolienne de 180 à 200 mètres de hauteur et d’une puissance de 4,2 MW capable de subvenir aux besoins d’environ 2 715 ménages. "Les constructeurs ne proposent plus de modèles de plus petite taille", explique Jean Mangez, administrateur délégué et membre fondateur d’Eole-lien. Par ailleurs, la zone ne pourra pas accueillir plus d’éoliennes. La coopérative a donc maximalisé son projet.

Étude d’incidence

À ce stade, le dossier en est à ses débuts. La coopérative a fait l’acquisition du terrain sur lequel elle projette d’installer cette éolienne. Le bureau indépendant CSD Ingénieurs a été désigné afin de mener à bien une étude d’incidence. La demande de permis pourrait être déposée sur la table de l’administration vers février 2024. Selon un scénario optimiste, l’éolienne pourrait alors commencer à produire de l’électricité en 2027.

Mais du côté d’Eole-Lien, on se montre prudent. "Pour la première éolienne, nous avons entamé les démarches en 2013 et ce n’est qu’en 2018 que nous avons obtenu le permis libre de tout recours. L’éolienne a finalement été mise en service en 2021. Nous sommes donc bien conscients que les choses peuvent prendre du temps."

Fait cocasse, le terrain retenu pour implanter cette seconde éolienne est celui qui avait été pressenti à l’époque pour ériger la première. Néanmoins, le projet avait tourné court, le champ se trouvant sur le trajet potentiel d’une ligne haute tension d’Elia. En 10 ans, les choses ont évolué et les feux sont au vert, assure Jean Mangez.

On notera que les riverains qui souhaitent s’exprimer dans le cadre de l’étude d’incidence ont jusqu’au 31 mai pour adresser leurs remarques et suggestions à la Ville, ainsi qu’au porteur de projet. Lors de la RIP, les

les responsables de l’aérodrome de Temploux n’ont pas manqué d’exposer leurs inquiétudes. "Ils craignent que celle-ci bouche la sortie nord-ouest de l’aérodrome, avec comme incidence principale que les planeurs ne puissent plus passer par cette voie. Il en va de même pour les parachutistes… ", relève la coopérative dans un communiqué. La problématique ne manquera pas d’être examinée.