Rochefort: 9 confréries ont intronisé les humoristes du FIRR

Neuf d’entre elles ont répondu à l’invitation du festival. Ce sont les Mollassons d’Anhée, le Crochon d’Onhaye, le Péket de Namur et escargots, la confrérie dè Gros tyou de Havelange, les mougneux d’coutches de Dinant, l’ambassade du lapin à la bière de Philippeville, la confrèrie du matoufè de Marche-en-Famenne, les Huîtres de Milmort et la confrérie de la djelle de Tellin.

On a bien ri à ce chapitre. C’est normal pour un festival du rire. Citons le maître de cérémonie Calixte de Nigremont ainsi que le Grand Maître de la confrérie de la Grusalle et de la Trappiste de Rochefort Jean-Pierre Henrotin. Ce dernier a fait goûter la fameuse Grusalle, quelques jours avant ses 40 ans, en juin.

Dans le public, on notait la présence du bourgmestre du rire de cette année, Philippe Herman, du président du festival Jean-Marc Mahin, du fidèle Pierre Aucaigne et de représentants des festivals de Morges (Suisse), de Tournon sur le Rhône, de Sassenage (près de Grenoble), de Bagnères de l’Orne (Normandie) et d’humoristes du Tremplin du rire du festival rochefortois 2023. Parmi eux, un triple lauréat du Tremplin, Kostia: grand prix du rire, des cabarets et du public.

Un prix Raymond Errera

Même si on n’a rien, on rit aussi bien. C’est ainsi que le candidat Lorenzo Mancini, qui avait remporté uniquement un diplôme de la confrérie qui l’avait adoubé, lança en revenant de la scène: "J’ai gagné quelque chose."

Moment moins comique, celui du souvenir de Raymond Errera, aujourd’hui décédé, et qui fut longtemps le porte-parole du festival et l’ami des journalistes. Une profession qu’il avait lui-même éxercée. Charlotte Boisselmier, elle aussi triple lauréate, reçut d’ailleurs le prix de la presse ou prix Raymond Errera.