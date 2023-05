Nouveau record pour le festival Namur en Mai qui a attiré quelque 250 000 personnes

L'organisation estime que 100.000 personnes ont assisté à la journée de jeudi. Idem pour celle de samedi. Le vendredi a eu un peu moins de succès, compte tenu du fait que beaucoup de personnes travaillaient. L'affluence pour cette journée est estimée à environ 50.000 festivaliers.

"C'est difficile d'être précis car nous ne pouvons pas réellement mettre en place un système de comptage", a expliqué Samuel Chappel, directeur du festival au sein de l'asbl NeM. "Cette affluence reste donc à prendre avec des pincettes. Néanmoins, tous les indicateurs que nous avons nous montrent qu'il s'agirait d'un nouveau record, après les 245.000 festivaliers de l'an dernier."

"Plus fondamentalement, l'essentiel n'est pas là pour nous. Le plus important, c'est que nous avons pu mettre en avant des artistes de qualité et d'univers très variés auprès d'un large public, mais aussi de quelque 250 programmateurs", a-t-il ajouté. "Avec tous les récents chantiers qu'il y a eu à Namur, nous devions aussi nous réapproprier l'espace public et là aussi nous estimons avoir bien réussi. Nous avons notamment allégé les principales places pour qu'elles puissent accueillir plus de public, de manière plus confortable. Ce qu'on retiendra aussi et surtout, ce sont tous les sourires et l'enthousiasme des festivaliers. Nous avons eu énormément de retours positifs et c'est là notre plus grande réussite."

Namur en Mai se voulait également plus engagé cette année, avec de nombreux spectacles traitant des enjeux actuels, que ce soit l'environnement ou encore le féminisme. " La culture doit aussi pousser à la réflexion avec légèreté et nous sommes heureux d'avoir pu développer notre programmation en ce sens. C'est une voie que nous continuerons à emprunter à l'avenir", a conclu Samuel Chappel.