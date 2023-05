Namur: 11 couples fêtés pour leurs noces d'or et de diamant

Mariés le 13 août 1963 à Marcinelle, André Louis et Renée Van Lierde se sont côtoyés quelques années avant de concrétiser leur union. De celle-ci est née une fille qui leur a donné deux petits-enfants.

C’est le 3 août 1963 que Jean-Marie Robette et Christiane Oudin convoleront en justes noces dans la cité du Doudou, après s’être rencontrés grâce à des amis. Ils ont trois enfants et sont, aujourd’hui, grands-parents à sept reprises et bientôt arrière-grands-parents.

Mariés le 7 du mois d’avril 1973, Paul Barette et Monique Hêne se sont rencontrés pour la première fois lors d’une Saint-Nicolas organisée dans une maison d’accueil pour enfants placés par le juge. Le couple a eu deux garçons et a trois petits-enfants.

Le 14 avril 1973, Bernard Brasseur et Edith Deward ont uni leur destinée à Treignes après s’être côtoyés au patro. Ils ont eu une fille qui leur a offert la joie d’être grands-parents d’une petite-fille.

C’est dans un dancing de la côte belge que Willy Reyniers et Annie Denys se croiseront, pour la première fois, durant l’été 1971. Ils se marieront, le 25 avril 1973, à Tubize. Ils auront cinq filles et sont, aujourd’hui grands-parents à deux reprises.

Mariés le 14 juillet 1973 à Woluwe-Saint-Pierre, Jean-Marie Orban de Xivry et Chantal Lagasse de Locht se sont croisés pour la première fois lors d’une soirée organisée entre cousins communs. De leur union sont nés quatre enfants qui leur ont offert la joie d’être les heureux grands-parents de 15 petits-enfants.

C’est à Saint-Servais que René Lambeaux et Françoise Quoitin se sont mariés le 6 août 1973. Le couple s’était rencontré, quatre ans plus tôt, lors de l’opération 11 11 11. Il aura la joie d’avoir deux filles qui lui ont donné cinq petits-enfants.

Michel Borlée et Marie-Antoinette Toussaint se sont dits "oui" pour la vie le 17 août 1973 à Belgrade. Ils auront un garçon et une fille qui leur donneront trois petits-enfants.

Le 8 septembre 1973, Michel Put a uni sa destinée à celle de Micheline Bodart à Namêche. Tous deux s’étaient rencontrés, durant l’été 70, en colonies de vacances. Le couple a, aujourd’hui, trois enfants et trois petits-enfants.

Mariés à Eghezée, le 21 septembre 73, Émile Demoulin et Christiane Corbet ont eu deux garçons. Ils sont également grands-parents d’un petit garçon.

Dernier couple à l’honneur, René Polet et Chantal Loutsch ont préféré l’hiver à l’été pour se marier. Ils ont échangé leurs consentements le 1er décembre 1973. Tous deux se sont connus à l’école. Ils ont un garçon et une fille, ainsi qu’un petit-fils.