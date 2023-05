Le trail à l’assaut des forêt godinnoises: 4 parcours de 8 à 36 km inaugurés ce dimanche

Brigitte Demoulin est venue de Lustin pour tester la "Piste du trappeur" (26 km) en bonne compagnie. "J’ai l’habitude d’aller courir dans les bois des Acrémonts à Lustin. Je le connais par cœur, c’est bien qu’il y ait ces nouveaux parcours, ça va me permettre de découvrir d’autres paysages. On a de quoi jouer maintenant !", partage-t-elle. Olivier, de son côté, revient d’avoir fait les 16 km au moment de l’inauguration. Il se prépare au trail de montagne allant de Sierre à Zinal en Suisse. Un trail de 31 km, avec un dénivelé positif de 2 200 mètres. Soit 22 fois la montée de la Citadelle de Dinant. Ce qu’il a pensé du parcours godinnois ? "Il n’est pas si facile, on commence par une grande montée. Par endroits, c’est assez technique à cause du sol caillouteux", dit-il la perle de sueur encore au front. Il garde par ailleurs un souvenir assez émerveillé des paysages par lesquels il est passé, telle la forêt située derrière la ferme d’Ahinvaux.

Un attrait touristique certain

On doit ce beau projet au Racing Club Bruxelles, qui travaille dur à la tâche depuis 2018. Christian Capelle, habitant de Durnal, est l’un des pères fondateurs. Lui s’est occupé des parcours et des autorisations avec la Commission Générale au Tourisme et le Département Nature et Forêt. "Julie a co-initié le projet et a rédigé les quatre dossiers de reconnaissance officielle au CGT. Avec le DNF, nous avons choisi les arbres à baliser de manière à protéger ceux qui le nécessitaient", explique-t-elle au public.

Le bourgmestre d’Yvoir Patrick Evrard n’a pas manqué l’événement. Non, Yvoir n’est pas une commune reconnue comme étant l’une des plus sportives en Wallonie. Ça fait d’ailleurs bien longtemps qu’elle ne bénéficie plus de prix Adeps. Mais elle peut se targuer de bénéficier d’une panoplie de sports peu communs telle la spéléologie à Mont, le jetski près de l’île d’Yvoir, et désormais le trail. Il ne manquera pas de rappeler qu’outre ces parcours, des boucles de mobilité douce sont aussi présentes sur le territoire. Il en faut pour tout le monde.