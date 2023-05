Festival du rire de Rochefort 2023 : Kostia et Charlotte Boisselier ont tout raflé

Un jour, Charlotte en a eu assez de jouer les sketches des autres. Elle a donc décidé de suivre les cours d’une école de One-Man-Show, en 2016 et 2017, et d’écrire son propre spectacle. Le premier était un peu centré sur elle-même.

Celui-ci est son second, écrit, pendant le Covid, avec un ami, Thomas Angelvy. Un spectacle dans lequel elle explique qu’ "il est important d'être soi-même, car cela fera gagner du temps". Elle le joue depuis deux ans et a fait pratiquement tous les plateaux de France. Elle a même joué en Turquie, dans une école française pour enfants turcs. Elle a séduit le jury des jeunes, celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles et celui de la Presse.

Un habitué de la maison

Kostia n'est pas un inconnu à Rochefort. Il a déjà été en première partie de Florent Peyre et de Bruno Salomone. Son premier spectacle, il l’a joué... à l’école où il représentait un arbre. Il a été GO (Gentil Organisateur) au club Med pendant cinq ans, avant de se lancer dans l’impro et l’humour. Il a aussi joué plusieurs pièces de théâtre. En 2018, il décidait d'écrire lui-même ses textes et présentait son premier spectacle personnel intitulé "Ça s'est pas passé comme ça". Dans ce dernier spectacle, il décrit l’homme moderne, l’homme tout court qui, au-delà de sa profession, s'occupe avec amour de ses enfants. Il décrit, avec abondance d’exemples et d'anecdotes, les déboires d'un papa célibataire avec enfants. On sent dans son spectacle qu'il est un habitué de l’impro.

Il a obtenu, à son tour, trois prix, celui du jury des Cabarets, du public et du grand jury.