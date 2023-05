Walcourt: clôture des festivités du 50e anniversaire de l'harmonie

La société était placée sous la direction de Julien Brasseur et le concert était agrémenté par la participation de Philippe Broisson à la cornemuse et des trompettes de cavalerie des Lanciers de Heigne. Le public a apprécié cette belle prestation de l’harmonie walcourienne qui se produira encore, ce samedi, en concert à Soignies sur invitation de la Fanfare ouvrière. Il sera ensuite grand temps de penser aux marches militaires de la Trinité, du Saint-Sacrement mais aussi à la Saint-Anne de Silenrieux et à la Saint-Roch de Chastrès.

Il est aussi prévu que l’harmonie donne concert à Walcourt, le vendredi 21 juillet, dans le cadre des festivités du jumelage. Les musiciens ont donc des notes sur la portée pour cet été…