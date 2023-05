Walcourt: soutien scolaire, cet été, à l'école de Thy-le-Château

"L’opération s’était déroulée à l’école communale de Laneffe durant deux semaines et elle avait clairement répondu à une demande", se souvient Matthieu Liessens (PS), l’échevin de l’Enseignement. "Nous avons décidé de renouveler l’opération en y ajoutant les sciences et le néerlandais, en plus du français et des mathématiques qui constituaient les deux matières proposées, l’an dernier, aux élèves de 6e primaire à la 2e secondaire."

Pour changer également de lieu, la Commune a décidé d’organiser ces deux semaines de soutien scolaire au sein de l’implantation de Thy-le-Château. Elles se dérouleront donc du 31 juillet au 4 août pour le français et les sciences et du 7 au 11 août pour les mathématiques et le néerlandais. Quatre-vingts enfants pourront être encadrés par de futurs enseignants.

Jusqu’au 31 mai

Les futurs enseignants intéressés par ce projet "Plaisir d’apprendre" sont invités à envoyer leur lettre de candidature, accompagnée d’un CV mentionnant les orientations scolaires et d’une attestation de fréquentation scolaire. Les intéressés sont invités à faire parvenir ces documents, pour le 31 mai, à l’administration communale de Walcourt, service Ressources Humaines – Katia Wojtkow, place de l’Hôtel de Ville, n° 5, à 5650 Walcourt.

Trois conditions doivent être remplies pour pouvoir postuler valablement: être âgé de 17 ans minimum ; être inscrit comme élève régulier dans une université ou une haute école ; être domicilié dans l’entité de Walcourt.