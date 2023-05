Projet de 81 logements à Franière: le collectif informe

Si le projet n’est pas neuf, entre l’abandon du 1er projet (pour cause de faillite de la société) et aujourd’hui, la donne a évolué. C’est désormais à la S.A. Matexi Projects d’être aux commandes. Partie sur un total de 120 logements (maison et immeubles), elle a réduit de 10% ses ambitions. Exit la surface commerciale de 400 m² et l’installation de professions libérales. Ces décisions font suite aux remarques émises lors de la réunion d’information de novembre 2021 et de l’étude d’incidences menée dans la foulée.

Pas de quoi rassurer les personnes ayant fait le déplacement. Parmi les craintes majeures: l’inadéquation du lotissement dans le village et "l’extrême densité" qu’il constitue: "On va passer d’une zone rurale à une zone urbaine", précise-ton. Avec potentialité de conflits et de troubles de voisinage accrus et risque de ghettoïsation. Un jeune papa regrette que rien n’a été envisagé pour l’accueil de la petite enfance. Lui qui n’a pas trouvé de solution pour son fils à Franière.

Autre inconnue: la durée des travaux. Aucun phasage n’aurait été prévu mais d’aucuns évoquent un an pour l’ouverture des voiries et entre 4 et 5 ans (a minima) pour le volet construction. Le chantier qui pourrait démarrer en 2024. Quel impact pour la circulation, rue de Floreffe ? Une circulation qui risque d’être revue à la hausse avec l’arrivée des nouveaux habitants, pour qui le nombre de places de parking prévues risque d’être insuffisant.

Un "plus" pour les écoles

La réunion serait-elle, comme l’a souligné un des participants, "uniquement à charge ?". Ce ne serait pas l’intention du collectif citoyen qui déclare "vouloir aider les personnes n’ayant pas le temps de se rendre à l’urbanisme d’y voir plus clair mais aussi de donner la parole à tous." Une opportunité dont s’est saisie la directrice des implantations scolaires de Soye et Franière. Pour elle, force est de constater que la population se fait "vieillissante" dans la localité. L’installation d’un nouveau quartier accueillant de nouvelles familles, pourrait être une belle opportunité pour l’école.

À ce stade, en ce qui concerne la demande de permis d’urbanisme introduite par le porteur de projet, plusieurs échéances sont attendues. Parmi les plus proches: la fin de l’enquête publique prévue le 24 mai. Et, par la suite, l’avis de la CCATM (Aménagement du territoire et de la mobilité) attendu le 30 mai.