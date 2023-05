Onhaye: La confrérie chez ses amis vignerons

Pour renforcer l’amitié, quoi de mieux que de goûter sur place les vins des vignerons amis de la foire et visiter leur cave ? Cela vient de se faire. Trois jours, trois visites. Le premier jour: chez le vigneron Bernard Fleuriet, dans le Cher (Val de Loire), la région du Sancerre.

Les visiteurs auraient supporté de rester là plus longtemps mais (la vie est dure), il fallait achever la journée dans un établissement de Sens.

Les deux autres jours, direction l’Yonne et la Champagne. À Courgis, dans le Chablis, Christian Grossot et sa famille organisaient les portes ouvertes annuelles. La visite fut ici aussi pédagogique, dégustative et gastronomique.

Le lendemain, direction la Champagne et Venteuil, à proximité d’Epernay, au domaine Dehu. C’était le dernier jour et il se termina en crescendo en repas au champagne, après dégustation de ratafia et Chardonnay. Ici, la famille pratique une viticulture raisonnée et respecte la biodiversité et les vendanges sont faites manuellement.

Voilà pour ce voyage d’étude (de divers crus) en France. Prochain grand rendez-vous: les 8, 9 et 10 septembre, ce sera le retour des marches gourmandes, en bien plus grand comité. Celles-ci ont été imaginées au sein de la confrérie. Succès assuré cette année encore, à Falaen. Ce sera de nuit, le vendredi et le samedi et de jour, le dimanche, plutôt jour des familles. Le samedi est déjà complet, on refuse des inscriptions. Petit rappel: si on marche, on déguste aussi sept services, avec apéritif. C’est du sport. Qu’on se le dise. Si vous y venez une fois, vous y reviendrez.