Olivier Saive, le dessinateur du Fou du Firr, de passage à l’école du centre de Rochefort

Olivier Saive est aussi et surtout le digne responsable artistique du Fou, emblème du Festival International du Rire de Rochefort, que les enfants rochefortois connaissent très bien… Ils ont été ravis de le rencontrer ce mercredi matin en chair et en os lors de l’inauguration de cette nouvelle aire de jeu.

Une cinquantaine de dessins du Fou

Depuis sa création, Olivier Saive a réalisé une cinquantaine de dessins du Fou. "Quand il vend des saucisses, quand il boit une bière...", expose l’auteur.

À la veille de l’événement "Carrefour BD" du FIRR qui se tenait ce jeudi de l’ascension et auquel il participait, il en a profité pour venir dessiner une fresque en direct sous le préau de l’école du centre. Cet endroit est désormais appelé "zone de l’amitié" et se veut devenir un espace de réconciliation. Les enfants ont pu prendre part à l’œuvre et colorier au feutre noir les cheveux d’un personnage. Intrigués et intéressés, ils étaient nombreux à s’être attroupés près du dessinateur.

Vivre de sa passion, c’est possible

Olivier Saive avoue bien volontiers être resté un grand enfant. Cela fait 8 ans qu’il se rend dans la classe de Madame Jannick, en 5e et 6e primaire pour parler de son métier. Un métier parfois déconsidéré des adultes. À tort.

"Je leur dit qu’il ne faut pas hésiter une seconde à partir dans une passion et devenir dessinateur. Dans une classe, en général, il y en a toujours deux ou trois qui y pensent. Au moins, je leur ai mis le verre dans le front", soumet-il. Jannick Marion noue des liens étroits avec le Festival du Rire. Son mari n’est autre que Jean-Marc Mahin, président du FIRR. Avec le temps, Olivier Saive et Dominique Paquet sont devenus de bons amis à eux. "Ce qui est très chouette, c’est que toutes les rencontres ne sont jamais fortuites. Si chacun met son talent au service de l’autre, on peut arriver à créer des moments vraiment géniaux comme celui-ci", s’enthousiasme l’enseignante à l’issue de l’inauguration.

Pour celles et ceux qui auraient raté le carrefour BD, une exposition de Fred duBus, dessinateur mis à l’honneur cette année, se tiendra jusqu’au 20 mai dans l’ancien local de la balle pelote, place de la Gare, de 10h à 17 h.