Hour: Le marché artisanal s’étend à Givet

Depuis avril, les rendez-vous avec le marché ont repris dans le village de Hour. Les 2e et 4e samedis, le village accueille des artisans, des habitués et des curieux. Le temps est à faire les courses et à goûter à des moments de convivialité. "Les habitants de Hour répondent bien à l’invitation. Mis sur pied il y a trois ans, le marché attire désormais des gens qui viennent de bien plus loin", explique un artisan de la première heure.