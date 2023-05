Gérard Aerts et Trudie Appermans, un couple de Limbourgeois révélés par le FIRR il y a 30 ans

Suite à cette consécration, toute la presse wallonne commence à s’intéresser de près à leur travaille. Ces Limbourgeois de Houthalen ont évolué sur tous les plateaux de la Fédération Wallonie Bruxelles et ont été professionnels pendant une bonne quinzaine d’années. Jusqu’au jour où le journal Het Belang van Limburg s’est rendu compte de leur succès et les a fait connaître en région néerlandophone.

Cette fois, la Belgique entière les reconnaissait donc pour leur travail et leur talent. Ils ont alors sillonné les routes d’Europe, se produisant entre autres en Autriche, en Suisse et même en Angleterre.

À 78 ans pour Gérard, cet ancien directeur d’un institut pour personnes handicapées et 63 pour Trudie, danseuse et aujourd’hui thérapeute, ils ont raccroché leurs costumes de scène, mais ils ne perdent rien de leur humour et de leur gentillesse. Ce couple dans la vie, depuis 38 ans, était, à Rochefort, sur le terrain de leurs exploits comme des poissons dans l’eau.