Cerfontaine: un stage pour initier les jeunes à la balle pelote

Si cette initiative a vu le jour, c’est parce qu’il y a de moins en moins d’équipes et des clubs disparaissent. Face à ce constat, il n’était pas inutile de faire découvrir aux jeunes les règles de ce sport populaire et peut-être, nourrir ainsi l’espoir que certains d’entre eux, à l’avenir, chaussent le gant pour frapper la petite balle.

Une toute première opération vient de se terminer avec un stage d’initiation organisé par la Pelote Senzeilloise. La séance était initialement prévue sur le ballodrome de Senzeilles. Pour accueillir la quinzaine de stagiaires, les organisateurs ont toutefois dû se rabattre sur la salle omnisports de Cerfontaine pour des raisons météorologiques. Le stage s’est clôturé par une véritable lutte et une remise de diplôme en présence du député-bourgmestre Bombled et du président senzeillois, Jean-François Speleers.

Un week-end spécial balle pelote

Un second volet suivra, cette fois à la salle communale de Senzeilles, pendant le week-end des 30 septembre et 1er octobre. Une exposition réalisée par le Service Culture de la Province de Namur sera consacrée à la balle pelote. On y trouvera aussi des photos, trophées, coupures de presse des deux clubs locaux, à savoir la Pelote Senzeilloise et Silenrieux renaissance. Il y aura également un tournoi sur le ballodrome local, avant que ce week-end ne se termine par la "balle du bourgmestre" lors d’une lutte entre… Senzeilles et Silenrieux.

Ce week-end de balle pelote est soutenu par la Province mais aussi par la Commune de Cerfontaine, l’office du Tourisme, le syndicat d’initiative et, bien entendu, les clubs de Senzeilles et de Silenrieux.