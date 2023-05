Walcourt: treize actions pour améliorer le cadre de vie

Des collectes sélectives des déchets sont organisées, de manière hebdomadaire, dans les communes qui disposent, toutes, d’un parc à conteneurs. Des centaines de poubelles publiques jalonnent l’espace public et des bulles à verre sont mises à disposition dans chaque village. Malgré tous ces outils, trop de déchets souillent encore l’environnement et le cadre de vie des communes qui peinent à le maintenir propre et agréable pour ses citoyens.