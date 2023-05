Namur en mai: les échasseurs togolais sont les plus perchés (vidéo)

Pas de danse endiablés, figures acrobatiques et un sourire qui réchauffe, les échassiers ont fait forte impression auprès d’un public pourtant habitué à regarder vers le ciel. C’est que la discipline s’apprend dès le plus jeune âge au Togo. "C’est un héritage de nos aïeux. Cela existe depuis des siècles", dit Kass. Et Makinzi de renchérir: "On commence vers 9 ans et puis on s’entraîne tous les jours." Afuma est en fait une école de cirque à la formation exigeante qui propose notamment un entraînement quotidien alternant pratique de l’échasse et séances de musculation. Pour un résultat effectué avec une apparente facilité… presque à la portée de tous. Trompeur.

Outre leurs capacités physiques hors normes, les trois lascars se distinguent également par leur attachement à leur culture. Les échasses au Togo ne sont pas que du folklore. "C’est notre métier", précise Honokssi, 23 ans.

Là-bas, on monte sur les bois à l’occasion de célébrations marquantes comme l’Odon-tsu (la fête de l’igname, une racine à la base de nombreux mets en Afrique et en Asie), le décès d’une personne âgée ou l’intronisation d’un nouveau chef.

Jusqu’à cinq mètres

Si la triplette revendique pleinement ses racines, elle s’en démarque aussi, à sa manière, pour assurer le show. "Normalement, on doit porter des masques. Ici, on les remplace par du maquillage. Cela nous permet de mieux voir et d’être plus en contact avec le public", précisent les athlètes. Ceux-ci ont également l’obligation de porter un casque ainsi que des protections aux genoux et aux coudes. Les pieds liés et sans jamais s’aider des mains, le trio tutoie les nuages. Alors que la hauteur des échasses namuroises avoisine le double mètre (avec un pose-pieds situé à 80 cm du sol), le matériel des artistes togolais culmine quant à lui à 3,22 m. "On peut même aller jusqu’à 5 m", situe le cadet de la troupe.

La compagnie Afuma voit donc Namur de haut en ce week-end festif de l’ascension… qui n’a jamais aussi bien porté son nom.

À voir ces vendredi (12 h 15 et 17 h 30) et samedi (11 h 45 et 18 h 15) sur la place d’Armes. Gratuit.