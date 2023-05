Ce dernier se devait de poser la question à chaque candidat: "Acceptes-tu de remplir la fonction de… au sein de la Jeune Marche ?"

Il revenait alors au jeune marcheur de répondre: "Oui, je le veux". Ensuite, le jeune officier présente son verre au public et crie "Vive Saint-Lambert", avant de boire le contenu et de casser son verre dans un conteneur métallique. Après la cérémonie, les marcheurs ont défilé dans le village au son des fifres et des tambours.

Corps d’office 2023

Pour les sapeurs. Sergent sapeur: Nolan Ringuet, porte chapeau du sergent sapeur: Lara Trevis, cantinière sapeur: Solène Hanoteaux, caporal sapeur: Jules Delbrouck, porte-chapeaux du caporal sapeur: Laura Delloge.

Pour la batterie. Tambour-major: Thibaut Lechat, porte chapeau du tambour-major: Noéline Masschiet, cantinière batterie: Karen Gondry.

Major à cheval: Ethan Clouet – Porte drapeau de la marche: Léo Bierwisch – Cantinière: Marion Masschiet – Porte drapeau belge:

Timéo Poisson – Accompagnantes petite filles: Louane Pirmez, Justine Dumont, Adeline Pilette.

Pour les zouaves: capitaine des zouaves: Louis Burton, cantinière des zouaves: Louise Gobert, porte-drapeau des zouaves: Lucien Allyn.

Pour les canonniers. Capitaine des canonniers: Hugo Lange, cantinière des canonniers: Florence Dumay.

Adjudants: Adrien Capone, Johan Van Alfaene, Grégory Masset, Malory Trevis, Bernard Guiot.