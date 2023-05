Decathlon et Carrefour "attaqués", le retour des gilets jaunes namurois

Ces deux enseignes françaises sont accusées par ces activistes de soutenir les Jeux Olympiques 2024 à Paris et par extension, les choix politiques du gouvernement français et du président Emmanuel Macron. "Nous nous joignons à l’appel de nos camarades français visant au boycott, au blocage, au sabotage et à la grève… et à toutes les actions possibles contre les grosses sociétés qui engraissent leurs actionnaires sur le dos des travailleurs."

Au passage, les contestataires égratignent dans un communiqué de presse les syndicats en Belgique qui auraient "bradé nos retraites où l’âge légal est de 67 ans."

D'autres groupuscules de Gilets jaunes ont également attaqué des enseignes françaises à Liège et dans le Brabant Wallon. Les magasins sportifs et de grande distribution de Wavre, Bierges, Boncelles, Verviers, Remouchamps, Ans, Alleur et Flémalle ont subi le même sort que leurs équivalents namurois.

Des "gilets jaunes" belges s'en prennent à des enseignes sponsors des JO de Paris ©BELGA

Les Gilets Jaunes ont placardé des affiches et tagué les façades des Decathlon et Carrefour namurois. ©D.R.