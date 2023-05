PromAndenne, soutien aux entreprises depuis 30 ans

"Il y avait plusieurs chancres industriels sur le territoire de la ville, relève Mélanie Notte, chargée de communication pour PromAndenne. L’idée était de booster le développement de nouvelles entreprises ou activités et redynamiser le tissu économique local. Notre objectif au sein de l’ASBL n’est pas de “faire à la place de” mais d’être un facilitateur." PromAndenne facilite ainsi les démarches des entreprises ou indépendants qui souhaitent se lancer, s’installer ou s’agrandir.

"Nous les aidons par exemple à rechercher un espace, effectuer des démarches administratives ou en vue d’obtenir des subsides, trouver des partenariats, favoriser les contacts… c’est très varié et ça constitue notre premier volet, explique Mélanie Notte. Le second volet est axé sur le networking (réseautage) , les rencontres entre entreprises, la communication, la promotion et l’organisation d’événements. Certaines entreprises nous sollicitent pour un one-shot, d’autres font appel à nous de façon plus régulière, c’est variable."

Il existe aussi une plateforme, workinandenne.be, lancée il y a cinq ans pour promouvoir les emplois proposés par les entreprises dont PromAndenne s’occupe.

Près d’une centaine à recevoir de l’aide en 2022

L’ASBL est indépendante mais financée en partie par la Ville. "Les entrepreneurs dont nous nous occupons peuvent payer une cotisation mais elle n’est pas obligatoire pour recevoir de l’aide, épingle Mélanie Notte. Notre indépendance nous permet de faire remonter des informations en toute objectivité à la Commune sur le plan économique ou entrepreneurial par exemple."

En 2022, PromAndenne a accompagné 60 entreprises et 29 commerces. "En 2016, nous avons en effet lancé Shop in Andenne qui vise le même objectif mais qui est destiné aux commerces locaux, pour renforcer leur attractivité, poursuit Mélanie Notte. On s’occupe notamment des aides Créashop et d’organiser des événements comme le week-end du client."

Pour fêter ses trois décennies, PromAndenne organise le 25 mai à Andenne un défi inter-entreprises agrémenté de différentes épreuves et d’un moment en toute convivialité. "C’est l’occasion de remercier avant tout toutes les entreprises qui nous ont fait confiance, de promouvoir les échanges entre celles-ci et de remplir ainsi notre objectif de networking", conclut Mélanie Notte.