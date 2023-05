Namur en mai: les artistes soignent tous les publics

Drôle, poétique, délirant. Le spectacle de marionnettes Chez toi ou chez moi, dernière création de la compagnie les Malles, cumule trois des adjectifs qui siéent le mieux à Namur en mai. Il sera rejoué à plusieurs reprises durant le festival des arts forains qui démarre ce jeudi*.

Dès avant le grand top départ, le duo de marionnettistes a eu droit à une séance d’échauffement dans l’enceinte de l’hôpital Sainte-Élisabeth. "En 2018, on a lancé l’initiative “Namur en mai vient à vous”". Elle se déroule les jours qui précèdent le festival, explique Camille Louédec, coordinatrice du projet. On est parti du postulat que certains publics ne peuvent pas se déplacer. Ils sont empêchés physiquement, économiquement ou parce qu’ils nourrissent un sentiment de manque de légitimité."

Les arts forains font donc une infidélité à leur terrain de jeux de prédilection, la rue, pour aller à la rencontre de ces publics privés de festival. "Nous allons visiter l’IPPJ (Institution publique de protection de la jeunesse) de Saint-Servais, le centre de demandeurs d’asile de la Croix-Rouge de Belgrade et le Foyer Saine-Anne, un home pour personnes âgées", poursuit notre interlocutrice.

À Salzinnes, l’antenne namuroise du CHU UCL Namur s’est ainsi ouverte aux saltimbanques. "Nous avons fait la demande, indique Patricia Winandy, directrice du site de Sainte-Élisabeth. On a la chance d’avoir une cour qui est propice à ça. On y a fait venir des chanteurs durant la pandémie et on y organise aussi des happy hours." Une partie du personnel a ainsi pu savourer son pique-nique de midi devant le spectacle tandis que d’autres soignants, et leurs patients, observaient la saynète depuis les fenêtres de l’institution.

Dans la foulée de ce moment suspendu – "qui nous permet de sortir du monde hospitalier", se délecte la directrice de l’hôpital – les artistes ont déambulé dans le service de pédiatrie de l’institution. Camille et Tony ayant réussi à surmonter leurs différends pour faire sourire le meilleur des publics, les enfants.

*Jeudi à 13 h 30, vendredi à 14 h 45 et samedi 13 h 30 dans la cour des Bateliers. Infos: namurenmai.org