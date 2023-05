Dinant : la Ville doit-elle vraiment racheter l’ancienne poste ?

Le prix vient de doubler. L’information a été révélée lors du dernier conseil communal. Il passe de 400 000 € (pour l’ensemble des deux bâtiments, rues Saint-Martin et du Palais de Justice) à près de 800 000 €. Question du conseiller Victor Floymont (LDB, minorité): d’où provient tout à coup cette différence ?

Réponse du bourgmestre: "On a eu une mauvaise surprise avec la Régie des Bâtiments. L’estimation de départ était fixée à 403 000 €, ce qui nous semblait intéressant. Il faut savoir qu’après un an, l’estimation doit être revue. Elle atteint aujourd’hui presque les 800 000 €. Ce qui ne se justifie pas . C’est incompréhensible. On a demandé une explication, qu’on n’a pas encore…"

Marie-Christine Vermer (ID !, majorité) s’étonne aussi: "Pourrait-on leur demander leur méthode d’évaluation ? Histoire de voir quelle serait la marge de négociation possible. Car trouver un acheteur à ce prix-là, alors que le rez-de-chaussée n’est pas à vendre, vu qu’il est occupé par un autre propriétaire, la Ville, ce serait intéressant."

Remarque de Victor Floymont: "Faut-il vraiment acheter la poste ? On pourrait déjà aménager de manière correcte le rez-de-chaussée avec 400 000 €, voire 800 000 € !"

"Je suis abasourdi"

Le bourgmestre Thierry Bodlet rappelle que pour aménager les lieux, une estimation des travaux avait été réalisée. Elle avoisinait les 3 millions €. "Quand on entend les prix, je suis abasourdi, lâche Victor Floymont. C’est abominable. Et racheter le haut du bâtiment pour 800 000 €… c’est le prix d’une nouvelle maison high-tech."

Le bourgmestre en est bien conscient: "Je n’ai pas d’opinion sur ce qu’il faut faire ou pas. Ce que je peux dire, c’est que tout est déjà aménagé en bureaux aux étages. Et que les étages représentent autant de surface que l’entièretéde la surface de l’hôtel de ville actuel (NDLR: qui doit être entièrement rénové). Donc, il faut réfléchir." Car, rappelle Thierry Bodlet, le réaménagement global des bâtiments actuels et du rez-de-chaussée de l’ancienne poste a été estimé, d’après une étude commanditée au Bureau économique de la Province, à 7 millions €… avant Covid. Un montant tout aussi effarant.

La Ville attend les explications de la Régie des bâtiments pour trancher.