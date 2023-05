Ces réparations seront effectuées de nuit entre le dimanche 21 mai et le vendredi 26 mai. Les travaux débuteront par les bandes de circulation en direction de Bruxelles et se poursuivront ensuite par celles en direction de Luxembourg. En pratique, pendant ces nuits, entre 20h et 6 h, dans le sens concerné par les travaux, la circulation s’effectuera sur 1 seule voie au lieu de 3 et la vitesse sera limitée à 70 km/h. En journée, la circulation s’effectuera normalement.

Ces travaux représentent un budget de près de€110 000 HTVA financé par la SOFICO, maître d’ouvrage. Ils seront réalisés en collaboration avec son partenaire technique: le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. C’est l’entreprise RENOTEC qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux, précise enfin la Sofico.