rien que pour les yeux

2 Avec le temps Les compagnies Vibrato Mécanique, Inkognito et Parquet Nomade font le pari de réinventer l’art de rue en proposant une scène amphibie, se déplaçant tant dans l’eau que sur terre. Autonome en énergie, le véhicule fonctionne grâce à l’énergie solaire. Après six années d’étude, un an de conception, il fera sa première apparition à Namur en Mai et servira de support au spectacle Avec le temps. Ce conte musical enverra les spectateurs vivre un rêve éveillé, de la place d’Armes à l’esplanade de la Confluence. Le public sera ensuite emmené en bord de Meuse pour le show final. On pourra observer les miracles de conception de l’ Orguoptère. Sorte d’entité innommable, avec un bec d’oiseau et un orgue à sirènes à son bord. "À la base, c’est un bateau qui peut rouler. Il est déjà capable d’accueillir une scène. Il sert également à emmener les artistes en tournée. À terme on voudrait développer un autre engin avec sept modules dont un chapiteau de 250 personnes à déployer sur terre", explique Christine Spraul, musicienne de la cie Vibrato Mécanique. Une chose à dire: il faut le voir pour le croire. Au pied de l’Enjambée, jeudi, vendredi et samedi (21h15).