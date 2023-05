Les arts de la rue, c’est également une histoire defemmes

Les quatre femmes explorent les différentes facettes que leur féminité peut leur offrir. "On parle de nos vécus personnels et on essaie de les retranscrire. On essaie de passer notre message avec humour et liberté, de ne pas tomber dans quelque chose de trop moralisateur. On a fait ce spectacle dans une démarche d’humanité, bien avant le côté artistique", confie encore Julia Spiesser.

Mais on ne pourrait passer à côté de leurs acrobaties aériennes. Enveloppées de leurs baudriers et solidement accrochées à une corde, elles déploient leurs forces sur la façade d’une maison jaune curry. "Ce mur est notre sol, un espace de jeu peu utilisé de cette manière. On grimpe, on redescend. Symboliquement, on avait envie de s’élever, de prendre de la hauteur", témoigne Julia Spiesser.

Résister par la sororité

Ce sont des résistances quotidiennes qu’il s’agit surtout de montrer ici. "Ce spectacle est une vraie clé pour résister contre tout ce qui peut nous oppresser". Pour y parvenir, plusieurs thèmes sont abordés. Le consentement, la sororité, pour n’en citer que deux. Leur groupe est lui-même très lié, malgré des parcours de vie éloignés. Cette notion de sororité – que d’autres appellent aussi solidarité féminine –, elles l’incarnent à la perfection. "Ça nous a à chacune permis d’évoluer en tant que femmes. C’est ce à quoi on a pu se raccrocher dans les moments difficiles", dit encore la metteuse en scène. Aujourd’hui, elles habitent toutes dans la Drôme et arpentent tant la France, que la Belgique et l’Italie pour présenter leur œuvre. En Italie, les textes sont traduits pour être bien compris. La volonté est finalement de se reconnecter au public. D’habitude, la danse dans le sens où Julia Spiesser l’entend est plutôt visible en salles. À contrario, ce spectacle se passe uniquement en rue. Un moyen pour elles de se réapproprier l’espace public.

École des Métiers et des Arts de la Province de Namur, place du Théâtre, 3. Jeudi (19 h), vendredi (19 h 30) et samedi (19 h).