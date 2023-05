Cet événement est un banquet très spécial, concocté par neuf chefs. Son auteur, le Schaltinois Roland Swinnen, propose une formule all-in sans équivalent. Pour 160 €, le repas dix services comprend apéro et mise en bouche, six plats, une assiette de fromages et un dessert, le tout réalisé par neuf chefs, fromager et pâtissier, huit vins différents, eaux et café compris. Il est suivi par un après-dîner ambiance lounge, avec bar à cocktails, bar à vins, bar à bulles, bar à bières, le tout à volonté.

Quatre nouveaux chefs viendront s’ajouter aux autres bien connus. Il s’agit de Malika Depireux (le Binôme, à Jambes), Logan Depuydt (l’Artiste, à Falaen), Julien Malaisse (Près de chez vous, à Bouge) et Borg da Silva (l’ABCD, à Beauraing).

Voici les plats qui seront servis: foie gras, anguille et rave légèrement fumés, hamashi, umeboshi, prunes, betteraves, ail noir, velouté d’asperges blanches, œuf parfait de la ferme Censier, terreau d’olives, berlingot de chèvre aux herbes, pinard, jus au cresson/gingembre, lard confit et laqué, pulled pork à la Phi Rabarber en maki, sésame, radis et sauce hoisin, cabillaud marbré "comme un ramen", volaille jaune en deux présentations, (filet farci aux morilles, céléri et huile de thym, cuisse "façon plat du dimanche"), fromages, Streusel cacahuète/biscuit, caramel, citrus vert, crémeux, mouse pralinée, cacahuète, biscuit à pâte à chou, caramel, yuzu et glaçage au chocolat lacté.

Inscriptions: Roland Swinnen – 0495 10 46 22 ou info@rsevents.be