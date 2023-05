Distributeurs de cash à Namêche: installation espérée pour la fin de l’année

En effet, le centre du village n’en avait plus depuis la fermeture de Belfius, la dernière agence bancaire, et une première demande de permis avait été refusée le 4 juillet 2022 pour un problème relatif à l’accessibilité aux PMR. Lors du conseil communal, le bourgmestre, Claude Eerdekens, avait répondu qu’il avait été demandé à Batopin de réintroduire promptement une demande de permis.

Interrogé lundi, Batopin explique avoir apporté des précisions dans sa demande de permis. "Le Guide régional d’urbanisme exige une certaine hauteur entre le sol et l’endroit où on introduit sa carte. Dans notre projet, cette distance n’est pas exactement la même mais l’accessibilité aux PMR est toutefois garantie, assure Vincent Bayer, porte-parole de Batopin. Le clavier de nos distributeurs est toujours accessible depuis un fauteuil roulant et tous nos points cash le sont aussi aux personnes aveugles et malvoyantes grâce à l’écriture braille et du guidage audio. On l’a donc précisé dans cette nouvelle demande de permis."

Ce kiosque, qui compte deux distributeurs côte à côte à l’extérieur sera accessible 24h/24 et 7j/7. Il fait partie des trois dispositifs proposés par Batopin. "On a aussi “le mur”, soit un point cash en façade, et le “cash shop”, un espace intérieur avec un système de sécurité spécifique car il permet de déposer de l’argent. Celui-ci ferme la nuit", précise le porte-parole.

Selon la procédure administrative, Batopin attend une réponse pour le 6 septembre. "Dès que le permis sera octroyé (la décision finale incombe à la Ville), l’installation pourra débuter. Une partie des éléments des machines est préconstruite mais la construction dépend de plusieurs éléments comme les conditions météo, etc, conclut-il. Le but est d’offrir ce service le plus rapidement possible aux citoyens. On espère pour la fin de l’année." Encore quelques mois de patience donc pour les habitants de Namêche et des alentours.