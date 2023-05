Namur : L’éclairage public bientôt de retour sur les quais de la Sambre

Depuis lors, l’électricité n’a toujours pas été rétablie sur le tronçon concerné. Une situation qui, près de trois ans après les faits, a amené le député wallon Stéphane Hazée (Écolo) à interpeller une nouvelle fois, à ce sujet, Philippe Henry, le Ministre du Climat, de l’Energie, de la Mobilité et des Infrastructures.

"J’ai déjà eu l’occasion de déposer à plusieurs reprises une question écrite sur le rétablissement de l’éclairage à cet endroit, explique le député Hazée. Cela fait en effet trop longtemps que la situation perdure et génère un fort sentiment d’insécurité. Dans leur dernière réponse, les services du ministre indiquaient qu’ils espéraient pouvoir rétablir l’éclairage au printemps 2022, il y a un an donc. Or, ce n’est toujours pas le cas."

Une remise en service fin du mois de mai

Il y a quelques jours, le ministre Henry a apporté des précisions concernant l’état d’avancement du dossier. "Les travaux de génie civil sont terminés au niveau des tranchées, des chambres de visite et des revêtements. Il reste la remise en place des pavés au pied d’une partie des poteaux. Au niveau électrique, la majorité des nouveaux poteaux sont sur site. Il reste la fourniture et le montage de l’armoire d’alimentation et le passage de l’organisme agréé avant la remise en service."

Pour ce qui concerne les retards au niveau du chantier, le ministre Écolo a expliqué qu’on n’avait pu commencer qu’en février de cette année à causer d’adaptations à appliquer au contrat. Il a également fallu remplacer des câbles sur une longueur de 5 kilomètres, ce qui est conséquent, selon Philippe Henry. Enfin, l’armoire électrique, qui doit aussi être remplacée, devrait être livrée tout prochainement. La pénurie mondiale de semi-conducteurs étant responsable du retard de livraison pour le ministre.

Si tout va bien, la remise en service de l’éclairage, sur les quais de Sambre concernés, devrait donc être effective à la fin de ce mois de mai.