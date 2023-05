Gedinne: des travaux à l'abattoir et à l'école

Pour l’abattoir, la Commune pourra bénéficier des 190 000 € de subsides prévus pour le Parc Naturel de l’Ardenne méridionale. Ce montant représente 90% des dépenses prévues. Le solde sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. Parmi les travaux envisagés, on retiendra un agrandissement pour y aménager des bureaux, le remplacement de la production de chaud et de froid et la pose de panneaux photovoltaïques.

Concernant l’école de Gedinne, on parle de 230 000 € supplémentaires pour couvrir la révision des prix et des travaux.

Une trentaine de logements sociaux

Magali Bihain, présidente du CPAS, a fait l’inventaire des logements d’utilité publique. La liste a été actualisée à la demande du ministre Collignon.

Une trentaine de logements sociaux ont été recensés dont un logement d’urgence et un autre de transit géré par le CPAS.

Trois nouveaux logements viennent d’être aménagés à la Place du Vicinal. Leur gestion sera confiée à la société Ardenne & Lesse. Le bourgmestre Vincent Massinon signale que 3% de la population gedinnoise vit dans des logements sociaux, ce qui est loin des 30 % que l’on retrouve parfois dans certaines régions.

La Commune recrute

Pour pallier les remplacements ou une surcharge de travail, la Commune a décidé de constituer une réserve de recrutement tant au niveau administratif qu’au niveau des ouvriers. Elle recherche notamment un agent administratif à temps plein pour le service état-civil/population pour un contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024. Le candidat devra être détenteur d’un diplôme niveau bachelier (échelle de traitement D6).

Il sera notamment chargé de l’organisation des prochaines élections prévues en 2024. La Commune recherche également un agent administratif (échelle de traitement D4) pour assurer les remplacements au niveau du service état-civil/population.

Enfin, la Commune engage un ouvrier mécanicien polyvalent à temps plein pour un contrat à durée indéterminée. Une expérience de minimum deux ans est requis pour ce poste. Les candidatures sont à envoyer à l’administration communale.

Représentants communaux

À la suite de la démission de Pierre Rolin de son poste d’échevin et de mandataire politique, la Commune a dû désigner de nouveaux représentants communaux au sein des différentes intercommunales et autres personnes morales dont la Commune est membre. Pierre Lamotte remplacera Pierre Rolin au sein du Groupe d’Acton Locale (GAL), de l’ASBL Résidence Saint-Hubert, du Comité de concertation Commune/CPAS, du Contrat Rivière Haute-Meuse et du Contrat Rivière Lesse. Pierre Rolin est remplacé par Thérèse Colaux au sein de la Commission Locale de Développement Rural, par Daniel Normand chez ORES Assets et à l’Agence Locale pour l’Emploi. Christiane Richard remplace Pierre Rolin à la Commission Communale de l’Accueil. Julien Grandjean siègera à la place de Pierre Rolin au BEP Environnement.