Andenne : l’unité scoute Sainte-Begge est centenaire

Un repas convivial et une soirée années 80 étaient au programme. De quoi passer une agréable soirée tout en se remémorant les grands moments qui ont jalonné les dix décennies de vie de la troupe.

En préambule, lors de la partie protocolaire, le chef d’unité, Quentin Crethée, et les chefs ont reçu le document officiel du centenaire des mains d’une responsable de la fédération scoute.

Depuis 1920

En réalité, cette cérémonie aurait dû se dérouler en 2020 mais il a été reporté en raison de la crise sanitaire.

C’est en effet en 1920 que l’unité scoute Sainte-Begge a été créée par M. Ranwez et Ch. Fillée, avec comme aumônier l’abbé Mortier, ancien combattant de 14-18.

La nouvelle troupe évolue sur le modèle imaginé par Baden Powell. Au sortir de la grande guerre et de l’effroyable épidémie de grippe espagnole, les jeunes avaient besoin de repères et de pratiquer de saines activités. Une façon pour les deux fondateurs de participer à la reconstruction d’après-guerre, qui sera de courte durée puisqu’un conflit, encore plus meurtrier, éclatera 20 ans plus tard.

Un membre de la troupe à la tête de la Résistance pendant la guerre

Durant la seconde guerre mondiale, les scouts devaient se cacher pour porter leur uniforme interdit par les occupants.

Pendant la seconde guerre mondiale, Gérard Evrard, un ancien scout de l’unité Sainte-Begge, appliquant à la lettre la célèbre devise "toujours prêt", prit la tête de la section d’Andenne de la Résistance. Hélas, le jeune homme fut abattu par les Allemands lors des combats pour la libération, le 4 septembre 1944, à Namêche. Il avait 26 ans.

Il recevra, à titre posthume, la Croix de Chevalier de l’Ordre de Léopold avec palme et plusieurs autres distinctions.

Bientôt les grands camps

L’unité scoute Sainte-Begge est composée de 23 chefs et 149 inscrits, soit environ 130 jeunes présents aux réunions chaque dimanche. Ceux-ci sont répartis selon leur âge: les baladins, 6-8 ans, les louveteaux, 8-12 ans et les éclaireurs, 12-18 ans. Leurs locaux se situent à la rue Camus.

Cet été, les baladins se rendront en camp à Arlon, les louveteaux, à Erezée et les éclaireurs, à Robertville.