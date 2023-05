Namur: un homme soupçonné d'avoir écoulé 13 kilos de cannabis

Interrogé par la présidente Matagne ce jeudi, le suspect reconnaît le trafic mais ne se montre guère plus bavard. Selon sa compagne de l’époque, entre 2021 et 2022, il achetait 500g tous les 15jours et l’importance de son trafic lui permettait d’en vivre. “Où achetiez-vous cela ?”, demande la présidente. “À gauche, à droite, dans la rue”, répond le prévenu qui se dit incapable de dire si les quantités évoquées et la période infractionnelle retenues sont exactes. Des éléments toutefois importants puisque le ministère public se base dessus pour réclamer une confiscation de 97 000€. “Mais six ans, cela me semble long. Par contre, je n’étais le chef de personne et je n’ai pas vendu à des mineurs”, affirme-t-il.

Le jugement sera rendu le 8 juin.