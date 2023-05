À Gedinne, les générations rassemblées le 8 mai pour se souvenir

"Nous accueillons spécialement cette année des résidents du home de Boiron à qui nous voulons dire notre affectueuse sympathie et nos sentiments les meilleurs. Nous nous réjouissons de la participation des enfants des écoles, ce qui prouve que parents et enseignants sont les premiers passeurs de valeurs, a confié José Bastin, secrétaire de la section FNC de Gedinne. Il nous plaît de souligner aussi la belle implication des responsables communaux qui ont soutenu ce projet à fond. Merci enfin à celles et ceux qui ont œuvré pour que soit réussi au mieux ce vivre-ensemble si important et si précieux ! "

L’échevin Pierre Lamotte a également pris la parole en début de cérémonie: "Se souvenir des sacrifices consentis par nos aïeux, c’est les remercier de vivre ici aujourd’hui en paix. L’actualité aux portes de notre Europe nous rappelle combien il est crucial de continuer à enseigner l’histoire, même dans ses heures les plus sombres, pour ne pas qu’elle se répète, avec espoir et optimisme, a-t-il déclaré. Aujourd’hui, c’est bien une victoire que nous commémorons : victoire de l’humanité sur la barbarie, victoire de la paix sur les conflits, victoire de la démocratie sur le despotisme."

Les enfants des écoles ont activement participé à la célébration eucharistique rehaussée par les chants de la chorale paroissiale. Au cours de son homélie, l’abbé Félicien Mutombo a insisté sur le fait que la paix est à vivre dans nos relations humaines et à chaque instant: "La paix ne se gagne pas par la guerre. Puissions-nous mettre toute notre confiance dans le dialogue, la justice, le partage, le service et l’amour mutuel. La victoire dans tous les conflits n’est-elle pas ce réveil de nos consciences, de nos solidarités au quotidien vis-à-vis de tous ceux qui sont malmenés par les événements, les catastrophes et les injustices ?".

Au terme de la cérémonie, un verre de l’amitié a été partagé au fond de l’église. Ce moment de convivialité était animé par les Croc’notes.

Une délégation s’est rendue au monument aux morts pour le traditionnel dépôt de gerbe.