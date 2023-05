"Sanomi #2023": le clip anniversaire tourné par Didier Laloy (Houyet) et les anciens du groupe Urban Trad (vidéo)

Dans notre édition de samedi, nous revenions sur une performance "historique" pour la Belgique au concours Eurovision de la chanson 2003, avec la 2e place du groupe "Urban Trad" et son titre "Sanomi". A l’occasion du 20e anniversaire de cette édition en Lettonie et à quelques jours des demi-finales 2023 du concours, nous évoquions cette expérience avec l’accordéoniste du groupe, Didier Laloy, habitant d’Houyet. Pour l’occasion, le musicien avait rejoué le morceau avec la chanteuse, Veronica Codesal. Un "revival", filmé par l’Avenir, auquel le duo a pris plaisir… au point de décider, dans la foulée, d’interpréter à nouveau "Sanomi" en concert, avec leur nouveau groupe "100Voltas". Un clip a aussi été réenregistré et la version "Sanomi #2023" intégrée à l’album en préparation. Le clip est diffusé depuis ce mercredi.