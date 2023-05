Incendie à Willerzie: une tentative de féminicide

Une équipe du service intervention de la police locale Houille-Semois en provenance de Beauraing est arrivée sur place et a constaté que le chalet situé à l’adresse était la proie des flammes.

Les deux inspecteurs de police ont immédiatement découvert le corps d’une femme gisant à l’extérieur du chalet. La victime a été écartée du chalet et mise à l’abri du danger par les intervenants. Vu l’importance de l’incendie, il n’y avait pas moyen d’approcher de l’habitation.

La zone de secours Dinaphi a mis en place un dispositif important, en engageant une autopompe de Beauraing et une de Gedinne, un camion-citerne de Gedinne et un autre de Vresse-Sur Semois, ainsi qu’une auto-échelle également de Vresse. Les hommes du feu étant sous les ordres du capitaine Leonard. À l’intérieur du chalet, le corps sans vie d’un homme a été découvert.

Pendant le travail des pompiers, plusieurs équipes de la zone de police locale sous le commandement du commissaire Lambert sont intervenues en renfort afin de sécuriser le périmètre et rechercher à proximité du chalet, la présence du suspect présumé.

L’Audi du couple a également été incendiée. Des cadavres de chiens ont été également trouvés sur les lieux du drame.

Selon les premiers éléments recueillis, le couple de quinquagénaires (nés en 1965 et 1967) vivait à l’adresse depuis plus ou moins dix ans. Un riverain nous explique que le couple provenait de la région de Charleroi.

La dame grièvement blessée aurait reçu une dizaine de coups de couteau, notamment au niveau du dos, de l’abdomen et de la poitrine. Elle a été transportée au CHU de Dinant. Ses jours seraient en danger.

Une autopsie ce mercredi

Le parquet de Namur a été avisé des faits et confirme l’utilisation "d’un objet tranchant". Le magistrat de garde a mandaté sur place l’intervention d’un expert en incendie ainsi que des membres du laboratoire et d’enquêteurs de la police judiciaire fédérale de Namur.

Une autopsie du corps du suspect présumé des faits a eu lieu ce mercredi à midi. Le médecin légiste Beauthier est chargé de réaliser ce devoir. Le parquet de Namur devrait communiquer dans la foulée. "Les résultats dépendront natamment de l’état de dégradation du corps", ont déjà prévenu les autorités judiciaires.

L’enquête semble s’orienter vers une tentative de féminicide. Le résultat des devoirs judiciaires en cours et l’audition de la victime devraient apporter des informations sur la qualification des faits. La suite d’enquête est confiée au Service enquête et recherches de la zone de police locale.

Le bourgmestre de Gedinne Vincent Massinon est également venu sur les lieux du drame. Contacté par nos soins, il confirme le travail des services de secours (pompiers et police) qui sont restés en partie jusqu’à plus ou moins 22h heures sur place. Le bourgmestre s’est aussi occupé de l’intendance pour mettre à disposition des intervenants une tente chauffante et de quoi se sustenter.

Le chalet du couple étant situé à l’écart du village, en contrebas d’un chemin agreste, aucun témoin n’a pu aider les enquêteurs lors des premiers devoirs d’investigation.