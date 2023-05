Gembloux: un Salon des métiers du secteur vert, le 20 mai

Programme très chargé

De nombreux fournisseurs d’outils et de matériel présenteront leurs produits, leurs services ou leur gamme. À cette occasion, plusieurs d’entre eux proposeront des démonstrations (travaux de tailles, d’élagage, de création de pelouses, d’entretien…). Il y aura aussi l’observatoire wallon de la santé des forêts (OWSF) qui viendra donner une conférence sur L’état des lieux de la situation sylvosanitaire des forêts wallonne. Aussi, des représentants de l’Association des gardes particuliers de la Région wallonne (AGPRW) répondront aux questions des visiteurs.

Des démonstrations "métiers" seront également proposées aux visiteurs par des élèves de l’institut technique horticole et des étudiants de la haute école Charlemagne. En effet, ces deux établissements scolaires de Gembloux proposent des formations donnant accès à des métiers du secteur vert, comme arboriste grimpeur-élagueur, horticulteur spécialisé en aménagement de parcs et jardins, fleuriste, ouvrier qualifié en horticulture, ouvrier qualifié en sylviculture, mais aussi mécanicien pour matériels de parcs, jardins et espaces verts, un métier auquel on ne pense pas forcément dans le secteur.

Rue Entrée Jacques, 31a à 5030 Gembloux (PMR). Le 20 mai 2023 de 10h00 à 17h00. Programme complet: http://www.sameseve.be/visiter/programme.