Éghezée: le convoi exceptionnel à l’honneur au club de modélisme namurois le week-end prochain

Avis aux amateurs de modèles réduits en tout genre: le week-end prochain, le club namurois de modélisme (CNM) tiendra ses portes ouvertes aux amateurs, mais pas que. En effet, si elles sont utiles au renflouage des caisses du club, elles sont surtout organisées pour en faire la promotion auprès de la jeunesse. "Nous comptons, en moyenne, une trentaine de membres, mais c’est un vrai va-et-vient", explique Louis Marmignon, secrétaire au CNM. Il espère donc toucher les plus jeunes, même s’il conçoit que le modélisme est une passion plutôt coûteuse. "Pour le modélisme ferroviaire, il faut compter entre 250 et 500€ en fonction du modèle, c’est sûr que c’est un sacré budget pour les jeunes. Cependant, les prix se tiennent selon les échelles." En parallèle, il souhaite aussi changer l’image qu’on se fait du modélisme. "Il faut bien comprendre que le modélisme n’est pas un jouet au petit train, comme j’aime le dire, c’est beaucoup plus que ça. Il faut construire le décor, essayer de le rendre le plus réaliste possible. C’est tout un travail !"